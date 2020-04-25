نادين نسيب نجيم تحصل على هذه الفرصة وتبارك لزملائها

ميرنا وليد - بيروت - توجّهت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ بالشكر للمتابعين على رسائلهم المفعمة بالحب، مشيرة الى ان سعيدة ايضا بحصولها على فرصة مشاهدة اعمال زملائها، وذلك بعد توقف تصوير مسلسلها 2020 بسبب ​فيروس كورونا​ والذي كان من المقرر ان يعرض في هذا الموسم الرمضاني.

وكتبت نادين على صفحتها الخاصة: "صباح الخير شكراً كتير على رسايلكم وانا كمان بحبكم و مشتاقتلكم بس كمان مبسوطة انه هل مرة طلعلي فرصة اتفرج على رواق على نجوم من لبنان وغيرن رح ينوروا شاشتنا بأعمالن الحلوة الف مبروك لكل زملائي بالتوفيق والنجاح".

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