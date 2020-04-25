خاص الفن- بعد إنتشار خبر زواجه..فارس كرم يتحضر فعليا للإرتباط

ميرنا وليد - بيروت - بعد الكثير من الأخذ والردّ والاخبار التي أكدت ونفت خبر زواج الفنان اللبناني ​فارس كرم​ بالفترة الماضية، علم موقع الخليج 365 ان الزواج لم يتم كما قال بعض الصحافيين والحقيقة ان فارس ينوي الارتباط رسميا قريبا وهو بمرحلة التحضير للزواج بالفترة المقبلة.

وكانت قد نفت ملكة جمال العرب السابقة الممثلة المغربية فاتي جمالي وجود أية علاقة خاصة مع فارس كرم الذي وصفته بالصديق العزيز.

واشارت جمالي الى ان الصورة التي يتم تداولها على اساس انها مسربة، تم إلتقاطها في المغرب خلال زيارة كرم الأخيرة الى هناك قبل فترة، وأوضحت ان الفنان اللبناني من الاشخاص الذين يستحقون التقدير وهي تعتز بصداقته.

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