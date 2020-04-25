كيف تختار الفنانات البيكيني؟ سعاد حسني تحب الأحمر ! بالصور

ميرنا وليد - بيروت - إشتهر عدد كبير من فنانات وممثلات الزمن الجميل بعشقهن لإرتداء البيكيني سواء في أعمالهنّ أو خلال فترة العطلة الصيفية التي كانت فرصة لأكثرهنّ من أجل الإستجمام والكشف عن مفاتن أجسادهنّ على شواطئ مصر قبل ظهور الساحل، وكانت الإسكندرية وشواطئها ومصيف رأس البر هما ملاذ النجوم في الصيف.

وقد كان لكل فنانة أسلوبها الخاص في إختيار البيكيني الذي تفضله من حيث اللون أو الشكل، ونذكر من أهمهنّ:

الفنانة المصرية الراحلة ​سعاد حسني​ التي ظهرت في أكثر من عمل وهي ترتدي البيكيني وقد لُوحظ عشقها للون الأحمر.

​الممثلة المصرية يسرا​ التي تفضل الألوان المختلفة في البيكيني ولا تعتمد على اللون الواحد وقد ظهرت مرتديةّ بيكيني "مزركش".

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الفنانة المصرية ​نيللي​ التي تفضل اللون الأبيض المنقط وهي من عشاق البحر.

الممثلة المصرية الراحلة ​مديحة كامل​ التي كانت تفضل اللون الأسود في إرتداء البيكيني.

الفنانة المصرية ​شريهان​ التي تبدو في إحدى الصور ترتدي بيكيني باللون الأزرق فهي تفضل الألوان الفاتحة والتي تعكس أجواء البحر والصيف.