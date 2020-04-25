وللمفارقة، فإن رامافوسا كان يدلي بكلمة عن أهمية اتخاذ التدابير الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويشرح الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات.
وكان الرئيس يعلن أن بلاده ستعمل على تخفيف بعض إجراءات الإغلاق، بدءا من شهر مايو المقبل، لكنه شدد على ضرورة استعمال الكمامات الطبية في المواصلات العامة.
وحاول رامافوسا إرشاد شعبه بشأن الطريقة الصحيحة لوضع الكمامة على الوجه، لكنه لم ينجح في ذلك، حيث ارتداها على عينيه قبل أن ينزلها على أنفه وفمه في ثوان.
وعانى الرئيس لفترة قصيرة في تثبيت طرفي الكمامة على أذنيه، لتستقر فوق عينيه مباشرة، لكنه سرعان ما عدلها.
وحقق مقطع الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار الموقف الطريف موجة سخرية على “تويتر” تحت وسمي “MaskOnChallenge#” و”CyrilMaskChallenge#”، حيث نشر متابعون مقاطع فيديو يفشلون فيها عمدا في ارتداء الكمامة.
ووصلت أصداء الحملة إلى مسامع الرئيس نفسه، وصرح رامافوسا لمحطة “إي إن سي إيه” المحلية مازحا على ما يبدو: “لهؤلاء ممن ضحكوا علي، سأنشئ قناة لتعليم الناس كيفية ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة”.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رئيس يثير موجة سخرية على مواقع التواصل بسبب “كمامة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.