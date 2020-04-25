أيمن رضا وعبد المنعم عمايري معركة من العيار الثقيل واتهامات خطيرة

اشتعلت معركة من العيار الثقيل بين الممثل أيمن رضا وزميله عبد المنعم عمايري ذكرت بمعركة رضا وباسم ياخور، التي استخدم فيها أيمن ردودا من العيار الثقيل ضد زميله.



هذه المرة كان ايمن الطرف الاضعف، فقد حل ضيفاً على أولى حلقات برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه هشام حداد على قناة "لنا السورية".



حيث طلب حداد منه أن يذكر اسم ممثل سوري واحد يمكن وصفه بـ"صايع ضايع"، فاختار الأخير عبدالمنعم عمايري الذي وصفه بأنه موهوب ويستحق مكانة أفضل، لكنّه لا يهتم بصحته مما ينبغي.



وعندما طلب منه هشام أن يبارك للعمايري خطوبته من زميلته دانا، رد ايمن " زميلتك انت".



عمايري ردّ بغضب عبر صفحته على"فايسبوك"، واتهم زميله بأنه يتعاطى "سيجارة الكيف" التي تجعل التعبير يخونه وكتب: "يبدو يا أستاذ سيجارة الكيف لي ما بتنزل من إيدك خلت تعبيرك يخونك هالمرة".

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وتابع عمايري: "شكراً لأنك طلبت مني أن أحافظ على صحتي. وأنا بدوري كأستاذ جامعي، تابعت تخرّج أهم ممثلي سوريا والوطن العربي، أطلب منك أن تحافظ على مركزك لأن كلامك في الحلقة كان غير موزون كرقصك. يا من تعيب والعيب فيك متشعب، كم فيك من عيب وأنت تعيب".



وختم عمايري: "مارِس هوايتك بجمع الأقزام حولك لتبدو قامتك أطول"، خاتماً كلامه بالقول: "نحن قامتنا ممشوقة بأعمالنا وبتاريخنا الذي رقط بنقطة سوداء يوماً عندما صاع وضاع في زمنٍ لم ولن يتكرر، شكراً. وأخيراً، عاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن".



وقد تعرض عمايري لهجوم شديد من قبل متابعيه الذين رأوا أن ردة فعله مبالغ بها، وأن زميله كان يتحدث عن نية طيبة لا تبرر كل هذه العدائية.

فهل يرد رضا على هجوم زميله ام انه يفضل التزام الصمت؟