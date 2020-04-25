ممثل كويتي يصف الوافدين ب ” الجراثيم “

كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 12:56 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثل والمخرج الكويتي ” أحمد شليان ” يعلق من خلاله على مقطع فيديو يوثق واقعة شجار بين عدد من الوافدين ورجال الأمن .

حيث هاجم أحمد شليان الوافدين واصفا إياهم ب ” الجراثيم ” والهمجية على خلفية اعتدائهم على رجال الأمن والاشتباك معهم .

وقال : ” الهمجية اللي واصلينلها هادول البشر ما حدا يقدر يوصفها .. حسبي الله ونعم الوكيل على تجار الإقامات ” .

وانقسمت تعليقات المتابعين على مقطع الفيديو بين مؤيد لما قاله أحمد شليان وبين معارضا له ومتهما إياه بالعنصرية .