شاهد .. فتاة تتحول إلى نسخة من الفنان ” عادل إمام “

كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 12:56 مساءً - نشرت خبيرة التجميل والماكياج المصرية ” نانسي زيدان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقاطع فيديو لها وهي تقلد الفنان عادل إمام ” في مشاهد من بعض أعماله السينمائية .

والتي ظهرت فيها نانسي زيدان وهي نسخة في شكلها من عادل إمام بالإستعانة بأدوات التجميل .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على مقاطع الفيديو والذين أشادوا في تعليقاتهم ببراعتها في التقليد واستخدام الماكياج بهذا الشكل .