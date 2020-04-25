شاهد .. فتاة تتحول إلى نسخة من الفنان ” عادل إمام “

كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 12:56 مساءً - نشرت خبيرة التجميل والماكياج المصرية ” نانسي زيدان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقاطع فيديو لها وهي تقلد الفنان عادل إمام ” في مشاهد من بعض أعماله السينمائية .
والتي ظهرت فيها نانسي زيدان وهي نسخة في شكلها من عادل إمام بالإستعانة بأدوات التجميل .
وتفاعل المتابعون بشكل كبير على مقاطع الفيديو والذين أشادوا في تعليقاتهم ببراعتها في التقليد واستخدام الماكياج بهذا الشكل .
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