حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية ” كيم جونغ أون “

كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 12:56 مساءً - تناولت بعض التقارير الكورية والصينية الغير مؤكدة وأخبارا على مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بوفاة ” كيم جونغ أون ” زعيم كوريا الشمالية .
وذلك بعد انتشار خبر في الساعات الماضية عن إرسال الصين لفريقا طبيا إلى كوريا الشمالية لمتابعة حالة كيم جونغ أون الصحية .
وأكدت نائبة مدير قناة فضائية مدعومة من الصين في هونغ كونغ وهي إبنة أخت وزير الخارجية الصيني وفاة كيم .
وترددت أنباء أيضا بحسب التلفزيون الحكومي الصيني بأن شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتجهز لإدارة البلاد .
يذكر أن كيم كان قد دخل إلى إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية تسببت في وفاته كما تحدثت بعض المصادر الخاصة في بعض الوكالات الإخبارية الأمريكية والصينية .
حيث خرج في حالة جيدة بعد إجراءه العملية الجراحية إلا إنه تعرض لحالة من المضاعفات بسبب العملية الجراحية وهي ما تسببت في وفاته .
ولم تصدر أي تصريحات حول حقيقة الأخبار أو نفيها من قبل الوكالات الرسمية في كوريا بعد .
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