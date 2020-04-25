“رامز مجنون رسمي” يثير الجدل على مواقع التواصل

متابعة بتجـــــــــرد: أثارت أولى حلقات برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، غضباً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استيائهم من أسلوب جلال في إذلال ضيفة الحلقة الأولى الفنانة غادة عادل.

واعتمد جلال في الحلقة، أسلوباً وحشياً لإذلال غادة عادل بشكل مبالغ فيه، كي تطلب منه أن يتركها وتتراجع عن مواقفها من بعض القضايا الخاصة بحياتها الشخصية والمهنية.

وتفاعل مع الحلقة عدد كبير على موقع تويتر، مبدين استياءهم الكبير من طريقة تعامل جلال مع ضيفة الحلقة، مؤكدين أن أسلوبه تجاوز حدود العادات والتقاليد العربية والإسلامية، ولا يوجد فيه مراعاة لبراءة الأطفال الذين يتابعون البرنامج.