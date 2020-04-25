معمر بريطاني يحقق رقمين قياسيين عالميين في “غينيس”

متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، السلطة الرسمية لكسر وتسجيل الأرقام القياسية في العالم، بإنجازين قياسيين حققهما توم مور، الجندي السابق في الجيش البريطاني والمعروف بلقب “الكابتن توم” عالمياً، وذلك قبيل احتفاله بسنويته المئة.

واستطاع توم كسر رقم يعود لعام 1980 بعد أن أكمل 100 دورة حول حديقة منزله محققاً الرقم القياسي لأضخم حصيلة تبرعات لمسيرة خيرية فردية بواقع 127 مليون درهم.

وجاءت الفكرة للكابتن توم، البالغ من العمر 99 عاماً و395 يوماً، أولاً بهدف جمع تبرعات بقيمة ألف جنيه فقط لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة لدعم جهودها في ظل الظروف الراهنة، إلا أن الحملة استقطبت مشاركات من أكثر من مليون و300 ألف شخص عبر رابط إلكتروني للتبرع عبر الإنترنت.

ولم يتوقف توم عند ذلك، بل تعاون مع المغني البريطاني مايكل بال لإنتاج إصدار جديد من الأغنية الشهيرة “لن تسير وحدك أبداً” محققاً بذلك رقماً قياسياً آخر لأكبر شخص على الإطلاق يصل إلى صدارة قوائم الأغاني في بريطانيا.

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ويحتفل الجندي السابق المشارك بالحرب العالمية الثانية بميلاده المئة قريباً، بعد أن حطم رقمين قياسيين دخل بهما التاريخ.

وفي هذه المناسبة، أعرب الكابتن توم مور قائلاً: “يشرفني هذا الاعتراف من غينيس للأرقام القياسية، لقد حققت مسيرتي الخيرية تبرعات أكثر مما تخيلت بكثير، وأتقدم بالشكر لهؤلاء المتبرعين وللذين وصلوا بالأغنية إلى المركز الأول، إن مشاركاتكم هي ما قادنا لكسر هذين الرقمين العالميين وجمع التبرعات لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة خلال هذه الأوقات الصعبة”.

وكسر الكابتن توم الرقم القياسي السابق لأضخم حصيلة تبرعات لمسيرة خيرية فردية والذي يعود عمره لـ40 عاماً والذي وقف حينها عند 24.5 مليون درهم، والمسجل باسم الكندي تيري فوكس.