نانسي عجرم عبر “سهرانين معاكم في البيت”: “بكرا أحلى” وتتر “العُمر” يناسب ما يمرّ به العالم

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على الجمهور في الحلقة الأولى من البرنامج الرمضاني “سهرانين معاكم في البيت” مع سيرين عبد النور وأحمد فهمي عبر شاشة “ام بي سي”.

في بداية الحلقة وجّهت نانسي عجرم معايدة خاصة للجمهور بحلول شهر رمضان المبارك وتمنت أن يحمل هذا الشهر الخير وراحة البال للجميع، كما تمنت أن تنتهي الفترة الصعبة التي يمرّ بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، في وقت سريع وقالت: “رمضان مبارك للجميع، انشالله هالشهر يحمل الخير وراحة البال للكل ويا رب تمرق هالفترة الصعبة يلي نحنا فيها بأسرع وقت وترجع الحياة متل ما تعودنا نعيشها كلنا مع بعض”.

ونفت نانسي من خلال اللقاء الذي أطلّت به على المشاهدين من خلال “سكايب” خبر حملها الذي انتشر في الفترة الأخيرة الماضية، واستغربت انتشار هذه الشائعة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كما وتحدّثت نانسي عن فترة الحجر المنزلي وأشارت إلى أنها تقضي الوقت يوميًا مع زوجها الدكتور فادي الهاشم والأولاد، ونوّهت إلى النشاطات التي يقومون بها يوميًا ومنها الدراسة عبر الإنترنت ومشاهدة الأفلام والمسلسلات الإلكترونية.

وقالت نانسي أنها اشتاقت إلى الوقوف على المسرح، وتمنت أن تنتهي هذه الأزمة حتى تتمكن من زيارة جميع البلدان العربية لإحياء الحفلات والتقاء الجمهور في كل مكان.

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أمّا عن النجاح الكبير الذي تحققه أغنية “العُمر” منذ طرحها كتتر مسلسل “سكر زيادة” الرمضاني، أشارت نانسي عجرم إلى أنها أحبّت الأغنية منذ أن استمعت إليها وشعرت بأنها تحمل الكثير من الإيجابية والأمل، وتناسب هذه الفترة التي يمرّ بها العالم. وأضافت: “سعيدة بنجاح الأغنية والأصداء الإيجابية التي أتلقاها عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي”.

كما وجّهت نانسي تحيّة خاصة إلى بطلات المسلسل نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر معربةً عن محبّتها الكبيرة لهنّ، ولشركة “الصباح” مثنيةً على الأعمال المميّزة التي تقدّمها الشركة.

ومفاجأة الحلقة كانت مشاركة أطفال برنامج “ذا فويس كيدز”، نانسي عجرم في هذه المداخلة المصوّرة، حيث قدّموا أغنية “مين غيري أنا” بكلمات جديدة، وهو ما أفرح نانسي، خاصةً أن أرباح هذه الأغنية سيعود ريعها لأعمال خيرية، فقالت: “كلن حياة وأمل وتفاؤل… هول هني أطفالنا وهيدي هي الرسالة يلي بيحملوها رسالة العطاء والحب وهيدي مبادرتن من خلال هالاغنية وبعود ريعها لعمل الخير ما في أحلى من شعور العطاء خصوصي بهالفترة اللي عم نمرق فيها”.

في ختام اللقاء قالت نانسي عحرم أن الفترة الصعبة التي يمرّ بها العالم، جعلت الجميع يدرك القيمة الحقيقية للحياة، وخاصةً الأمور البسيطة التي لم يكن أحد يعيرها أي اهتمام، وشدّدت على أن “بكرا أحلى” وهي المقولة التي تردّدها دائمًا وتشعرها بالأمان لأن على الجميع المحافظة على الإيجابية لتخطي الأزمات وقالت “الحياة غالية وحلوة” بكل ما فيها هذه الجملة من معنى.