مشروع عاصي الحلاني يتوقف وهذا هو السبب

في الحلقة الأولى من برنامجه “يوميات”، إستضاف الزميل جمال فياض فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني، وقد أطلّ عاصي من منزله، عبر تطبيق خاص بالصورة والصوت، وقدّم إبتهالاً جديداً عُرض لأول مرة عبر البرنامج، وكان فيّاض قدم لبثّ هذا الإبتهال بحكاية تعاون الشيخ السيد النقشبندي والموسيقار بليغ حمدي، وكيف كان هذا التعاون بتمنٍّ من الرئيس المصري أنور السادات. وفي الحوار أعرب عاصي عن استعداده للمشاركة بعمل درامي جديد بعد تجربته في مسلسل “العرّاب”. كما تحدّث عاصي عن أمنيته بالعمل تحت إدارة المخرج الراحل حسين كمال، ورحل المخرج قبل تنفيذ المشروع الذي كان معروضاً عليه.

كما استضاف الزميل فيّاض البروفوسور حسان الحسيني رئيس قسم العناية المركّزة في مستشفى باريس الجامعي، مباشرة من المستشفى حيث يقيم منذ بدأ ڤيروس “كورونا” بالظهور في فرنسا. وعرض الطبيب الشهير لتداعيات هذا الوباء، وكيف بدأ بالإنتشار، ثم بالإنحسار جزئياً في اليومين الأخيرين. وأشار البروفوسور الحسيني عندما سأله فياض عن صحة أن من أخذ لقاح السلّ في طفولته يصبح لديه مناعة، وهل توصّل الطب الى علاج للڤيروس، فقال أن كل هذا مجرّد شائعات، وسخر من أنه حتى في باريس “كل الناس صارت خبيرة ڤيروسات”، وأنه يسمع الناس تتحدّث وكأنهم خبراء. وعن توقعاته، قال أنه رغم تراجع عدد المصابين اليومي، يرى د. الحسيني أن المسألة ستطول، ولن تنتهي بسهولة.

برنامج “يوميات” الذي يقدمه الزميل جمال فياض على قناة “ألفا-اليوم” كل مساء طيلة شهر رمضان المبارك، في الساعة العاشرة والنصف، وهو من إخراج جورج حداد وإشراف المخرج نيكولا صبّاغة.