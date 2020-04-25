انطلاقة مسلسل النهاية تشوق الجمهور.. هل تبرأ يوسف الشريف من العمل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استقبل الجمهور الحلقة الأولى من مسلسل "النهاية" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري يوسف الشريف بترحاب كبير حيث كان الجمهور في حالة تشوق للأحداث القادمة خاصة أن العمل يعتمد على التشويق والإثارة، حتى استطاع مسلسل النهاية أن يتصدر قائمة التريند كما ارتفع اسم بطله يوسف الشريف للقائمة أيضًا وسط إشادة بالعمل الذي يعد الأول من نوعه في مصر.

وتفاعل الجمهور مع الحلقة الأولى من مسلسل النهاية وأطلقوا تغريدات إشادة بالعمل، وغردت نهلة أحمد قائلة: "#النهاية وأول عشر دقايق وحرب تحرير القدس لا فعلا شابوه يوسف الشريف يارب ما نموت إلا لما نعيش اللحظة دي إحساس لا يوصف وهو مجرد مسلسل ياارب".

وأشاد إسلام شكري بالعمل قائلًا: "مسلسلاته مفيهاش عري ولا ألفاظ ولا بلطجة ولا قلة أدب ولا ضرب ورزع مسلسلات كلها احترام وبتخليك تفكر وهو صاحب الفكرة بتاعت مسلسلاته كلها، من الآخر كده يوسف الشريف في منطقة تانية خالص #يوسف_الشريف #النهايه".

وكتب فادي صلاح قائلًا: "وهو الذكاء الاصطناعي دا معدى يا ريس؟ لا الغباء الفطرى هو الى معدى #النهاية".

وقال خالد رزق: "في مسلسل يوسف الشريف مجرد فكرة اننا حررنا القدس والحرب بين الدول العربية واليهود ومجرد بس فكرة اننا نكون عايشين في القدس حسستني بسعادة كبيرة اوي وبرغم حبكة المسلسل مش قادر انسى جملة بعد ما اتحدت الشعوب العربية وحررنا القدس وهتفضل اجمل حاجه سمعتها السنه دي #النهايه".

في السياق ذاته شهدت مواقع التواصل حالة من الجدل بسبب تغريدة منسوبة ليوسف الشريف، يتبرأ فيها من مسلسل النهاية مطالبًا الجمهور بالالتزام بالصلاة والطاعة في شهر رمضان المبارك، وجاء فيها: "إياك أن تضيع ركعة كنت تنوى أن تركعها لله من أجل مسلسل النهاية أو أى مسلسل آخر، خاب و خسر من أدرك رمضان ولم يغفر له".

ولكن تبيّن أن هذه التغريدة مفبركة، من تغريدة أخرى حقيقية تعود إلى أربع سنوات سابقة كتبها يوسف الشريف بخصوص مسلسله السابق "القيصر"، وأثار بهذه التغريدة الجدل وقتها ولكنه لم يكررها وكتب وقتها على "تويتر" قائلًا: "إياك أن تضيع ركعة كنت تنوى أن تركعها لله من أجل مسلسل القيصر أو أي مسلسل آخر، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له".

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وكشفت "فوشيا" تفاصيل أوائل الحلقات من مسلسل النهاية حيث تبدأ أحداث الحلقات الأولى بعد مائة عام من الآن، ويجسد فيه يوسف الشريف شخصية مهندس تكنولوجي يُدعى "زين" متزوج وله حياته الطبيعية.

ويحاول "زين" في أول حلقتين من مسلسل النهاية أن يواجه حروب التكنولوجيا التي أصابت العالم في ذلك الوقت، غير أنه يُصدم في الحلقة الثالثة باكتشافه أمرًا غريبًا وهو اختفاؤه من الحياة تمامًا، حتى أن زوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة المصرية ناهد السباعي تعتقد أنه قُتل في ظروف غامضة.

وأشعل برومو مسلسل النهاية مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، وغلب عليه التشويق والإثارة وتضمن مؤثرات بصرية وأسلحة غريبة غير متواجدة في عصرنا الحالي، حيث تدور أحداث المسلسل في عام 2120، حيث تقع حرب في العالم نتيجة نقصان الموارد، وهو ما يظهر من الحالة التي عليها الكثير من الأماكن.

وتتضح قصة المسلسل من الجملة التي قالها يوسف الشريف في بداية البرومو، وهي: "عمري ما كنت مقتنع بنظرية المؤامرة، عمري ما كنت مصدق إن في خطر بيهدد الحياة على الأرض باستثناء غباء الإنسان وجهله وفساده، ولو حد سألني في أي وقت عن نهاية العالم كنت هقوله إن العالم أصلا واقف على الحافة ومش محتاج غير زقة بسيطة وكل حاجة حوالينا تنتهي".

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي، وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.