شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست ينضم لنادى المليارديرات بثروة 1.3 مليار دولار.. ويغضب من فوربس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مغنى الراب الأمريكى كانى ويست، مليارديرًا رسميًا، وفقًا لمجلة فوربس، حيث تقول المجلة أن مغنى الراب ومصمم الأزياء، الذى لطالما كان يطمح للانضمام لنادى المليارديرات، قدم لمحة ملفتة للنظر عن أمواله الشخصية وقيم صافى ثروته بقيمة 1.3 مليار دولار بما يعادل 1.05 مليار جنيه إسترلينى.

ويتضمن الرقم تقييم حصته فى خط حذاء Yeezy - الذى تصفه مجلة فوربس بأنه "واحدة من قصص البيع بالتجزئة العظيمة فى القرن" - عند 1.26 مليار دولار (1.02 مليار جنيه إسترلينى)، بالإضافة إلى ذلك، قالت فوربس، إن بيان الأصول التى قدمها لهم فريق ويست، يسرد 17 مليون دولار نقدًا (13.7 مليون جنيه إسترلينى) و35 مليون سهم (28 مليون جنيه إسترلينى).

أصول ويست الأخرى البارزة، وفقًا لفريقه، هى 81 مليون دولار (66 مليون جنيه إسترلينى) فى الممتلكات، و21 مليون (17 مليون جنيه إسترلينى) فى الأرض، ومن المعروف أن كانى ويست، وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، يمتلكان العديد من العقارات فى لوس أنجلوس ووايومنج، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويقول التقرير "هناك أيضا موسيقى الراب، فالنجم الذى يبلغ من العمر 42 عامًا، هو واحدًا من أكثر الفنانين مبيعًا فى العشرين عامًا الماضية"، وأوضحت فوربس، أن مجموعته الموسيقية الجيدة وحقوقه فى كتالوج ظهره تبلغ قيمتها 90 مليون على الأقل (73 مليون جنيه استرلينى).

وهذه الأخبار تجعل الملياردير كانى ويست، ثانى هيب هوب بعد معلمه السابق جاى زى، ومع ذلك، فوربس، التى شددت على عدم وجود تحقق مستقل للأرقام، صرحت أيضًا بأن ويست لديه ديون تبلغ حوالى 100 مليون دولار (81 مليون جنيه إسترلينى).

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وقالت المجلة إن هذا يصل إلى إجمالى 1.3 مليار دولار، مما يضعه فوق شقيقة زوجته كايلى جينر، التى لديها صافى متواضع بقيمة مليار دولار، معظمه من أعمالها فى مستحضرات التجميل، وعلى الرغم من تصنيفه رسميًا الآن على أنه ملياردير، إلا أن ويست لم يكن سعيدًا بتقرير فوربس، وادعى أنهم قد قيموه بأقل من قيمته الحقيقية.

وقال كانى ويست: "ليس مليار دولار.. إنها 3.3 مليار، حيث لا أحد فى فوربس يعرف كيف يحسب"، وقد ترك مستاءً من مقال بالمجلة العام الماضى، رفضت فيه مجلة فوربس تصنيفه على أنه ملياردير.

ويقال أن ويست أرسل رسالة نصية للمراسل مفادها، أنها "كانت مقالة غير محترمة.. كانت تتجاهلنى عمداً"، وقد أثار غضبه أكثر فى وقت سابق من هذا الشهر، عندما أصدرت مجلة فوربس قائمة المليارديرات السنوية، مع غياب اسمه، ويقال أن ويست أرسل لصحفى فى مجلة فوربس، وقال له: "أنت تعرف ما تفعله.. أنت تلعب معى وأنا لن أسحب وأخذها بعد الآن باسم يسوع".