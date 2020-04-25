شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تجيد قراءة الفنجان وتكتشف إدمان نجلها فى الحلقة الأولى من "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الأولي من مسلسل "خيانة عهد" والذي يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف، اكتشاف يسرا والتي تجسد دور "عهد" إدمان نجلها "هشام" ويجسده خالد أنور، حيث حذرها شقيقها خالد سرحان من أن نجلها يكذب وأنه رسب في عامه الثاني من كلية الطب وأنه يعيد تلك السنة ويكذب عليها بأنه نجح ودخل عامه الثالث، وهو ما دفع يسرا لقراءة الفنجان، لتشعر بعدها بالقلق الشديد علي نجلها وتبحث عنه إلي أن تجده في منزل صديقته وهو يتناول المخدرات بعدما كذب عليها وقال لها انه لدي زملاءه يذاكر.

وأظهرت الحلقة أن قراءة يسرا للفنجان موهبة منذ الصغر وأنها في كل مرة تقرأ الفنجان تتحقق رؤياها وتحدث العديد من المشكلات التي تنغص عليها حياتها.

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مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.