شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات الاختيار و الفتوة والنهاية فى صدارة التريند بعد عرض الحلقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتل عدد من مسلسلات رمضان صدارة التريند والأكثر بحثا علي مواقع التواصل الاجتماعي سواء من جوجل أو يوتيوب ، ومنذ بداية عرض الحلقة الأولي لمسلسلات الاختيار والنهاية والفتوة وقد لفتت أحداثها ونجومها المشاهدين .





مسلسل الاختيار:

كشف الفنان أمير كرارة، عبر صفحته على "فيس بوك"، عن تصدر مسلسله "الاختيار" تريند موقع "تويتر"، بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل. وقد حقق ردود أفعال إيجابية فورعرضه، خاصة مع إشادة قطاع كبير من الجمهور .

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

Advertisements

مسلسل الفتوة:

مسلسل "الفتوة" كان الأعلى بحثًا في المسلسلات على "تويتر "، مع بداية عرضه على شاشة "الحياة" وهو بطولة ياسر جلال، وأحمد خليل، ومي عمر ، وأحمد صلاح حسني.

وتدور أحداث المسلسل فى فترة زمنية قديمة قبل 100 عام أو أكثر وتحديداً فى عصر الفتوات، حيث تستعرض الحلقات أوجه الحياة الاجتماعية خلال هذه الفترة من خلال شخصية الفتوة، والأفراد المحيطين بها، كما يتناول بعض الأحداث الأخرى بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.

مسلسل النهاية:

وقت عرض الحلقة الأولى من مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، احتل المسلسل صدارة مواقع التواصل الاجتماعي، ويعود الفنان يوسف للسباق الرمضاني بهذا المسلسل الجديد، الذي نشر صورة منه عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر"، أعلن بها تصدره قائمة تريندات "تويتر".

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ومن بطولة يوسف الشريف عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين