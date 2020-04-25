شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا قالت إنجى علاء لزوجها يوسف الشريف بـعد بدء عرض مسلسل"النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الكاتبة ومصممة الأزياء إنجى علاء، زوجها الفنان يوسف الشريف، بعد عرض حلقات مسلسله الجديد "النهاية"، ضمن سباق موسم دراما رمضان الحالى.

وكتبت إنجى، عبر حسابها على تويتر: "مبروك ليك يا حبيبى، انت تعبت جدا فى المسلسل ده، وألف مبروك لكل فريق العمل على المجهود، وبشكر كل اللى اشتغل معايا على شغلهم وتعبهم، مبروك النهاية".



انجى علاء

وكانت أحداث مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، بدأت باستعراض لشكل الحياة بعد 100 عام مقبلة، حيث أصبحت كلها "تاتش" باللمس، كل ركن فى المنزل يتحول لشاشة تستطيع من خلالها معرفة كل شىء عن صحتك وعما يدور حولك فى العالم، فنرى المهندس زين (يوسف الشريف)، وزوجته الفنانة ناهد السباعى فى منزلهما، فالزوجة تغسل الملابس فى غسالة حديثة جدا باللمس، ويتلقى الزوج مكالمة من زميل له فى العمل عبر شاشة تفتح بمحرد الإشارة فيرى من يحدثه عبر شاشة أمامه.

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وفى الحلقة الأولى من "النهاية" يظهر الفنان أيمن الشيوى زميل المهندس زين فى عمله لكنه ينذره ويحذره من أفكاره وبحثه الذى يقوم بإعداده عن الخلية وحل أزمة الطاقة، ويظهر حقد وغيرة زملائه فى العمل من أفكاره ونجاحه.

وكان المسلسل قد بدأ بحلم ظهر فيه النجم محسن محيى الدين، واستيقظ يوسف الشريف من ذلك الحلم أو الكابوس وهو فى سريره، وبدأ يتعامل مع التكنولوحيا المتطورة لشكل الحياة مستقبلا فكل شيء من خلال اللمس.

يذكر أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.