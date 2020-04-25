شكرا لقرائتكم خبر عن ذهب الليل..أغنية الأطفال الشهيرة بصوت أحمد أمين و"عم ضياء"على العود.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ذهب الليل طلع الفجر"، هى أغنية أطفال شهيرة ارتبط بأجيال كثيرة منذ خمسينيات القرن الماضى، وهى الأغنية التى غناها الفنان الراحل محمد فوزى، برفقة مجموعة من الأطفال خلال فيلم معجزة السماء، عام 1956، والذى شاركته بطولته الفنانة مديحة يسرى، والأغنية كلمات حسين السيد.

وبعد مرور سنوات طويلة على تاريخ الظهور الأول للأغنية التى تربى عليها أجيال عديدة، أداها الفنان أحمد أمين، والفنان محمد جمعة الشهير بلقب "عم ضياء"، بطريقة كوميدية لا تخلو من أحزان شخصية "عم ضياء"، وقد غنا الثنائى الأغنية بطريقتهما على ألحان العود، ونشر أمين مقطع فيديو يجمعه بالفنان محمد جمعة، وهما يؤديان أغنية الأطفال الشهيرة، وكتب فى تعليقه عليها: "ذهب الليل وطلع الفجر على العود.. مع الجميل محمد جمعة.. ومساااابهاااش".

وقال الفنانان أحمد أمين ومحمد جمعة، من كلمات الأغنية على ألحان العود، "ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو.. صوصو.. شاف القطة قالها بسبس قالتله نونو.. نونو.. ماما قالتله سيب القطة وخليها فى حالها.. مسابهاش.. ساب مدرسته ورمى كراسته وراح جر شكلها.. مسابهاش.. راحت القطة مخربشه أيده لما مسك ديلها.. ومسابهاش.. وأدى جزاء اللى ميسمعش كلمة ماما تقولها.. وميسبهاش.. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو.. صوصو.. شاف القطة قالها بسبس قالتله نونو.. نونو".





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ويشار إلى أن آخر أعمال أحمد أمين، قبل شهر رمضان الكريم، كان الموسم الجديد من برنامج "أمين وشركاه" فى موسمه الجديد، ويقدمه الفنان أحمد أمين مع مجموعة من الفنانين الشباب، ويجسد "أمين" عدة شخصيات فى كل حلقة، لمناقشة أحد سلوكيات الشعب المصرى.









ويذكر أن الفنان محمد جمعة، يشارك كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، الذى يعرض خلال شهر رمضان الجارى، من انتاج شركة سينرجى، حيث يجسد جمعة شخصية محورية فى أحداث العمل، الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى.







