كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 11:57 صباحاً - خرجت الفنانة السورية ” أصالة ” بتصريحات تليفزيونية لها من تسجيل صوتي أجرته لبرنامج ” The Insider بالعربي ” والتي أعربت من خلاله عن إفتقادها لزوجها السابق المخرج ” طارق العريان ” مع أول أيام شهر رمضان .
فقالت : ” أكيد كلنا افتقدنا طارق في أول يوم رمضان .. أنا في الشهر هذا عندي مشاعر تجول في خاطري منها الندم على بعض ردود أفعالي ” .
وتابعت : ” أكيد ارتكبت أخطاء فادحة في ٢٠١٩ وبدايات ٢٠٢٠ بدي ألاقي طريقة أعتذر عنها لأني ما بعرف شو كان سببها ” .
وأضافت أصالة : ” مرات الدنيا لما بتاخدنا بالانشغالات والمسئوليات والخلافات اللي يكون بيتخللها هيك بتكون لحالها بتهد جبل .. فبالتأكيد مرات البني آدم بيكون مو متوازن فبيصرح بتصريحات بيندم عليها فيما بعد ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة : ” أفتقد طارق العريان في أول يوم رمضان “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.