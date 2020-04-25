كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 11:57 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ساخر لرجل سوداني الجنسية يهاجم من خلاله الصينيين يسبب تناولهم للخفافيش وإنهم السبب في الأزمة التي يعيشها العالم بالوقت الحالي مع انتشار فيروس كورونا المستجد .
فقال : ” حسبي الله ونعم الوكيل والله أنت عملت حاجة فرعون ما عملها .. شربت شربة خفاش حرقت العالم كله .. يا أخي حرام عليك أشربها نهاية ٢٠٢٠ يا أخي ليه تشربها في البداية هلكتنا ما احنا عارفين نتحرك ” .
وتابع : ” يا أخي حرام عليك حرمتنا من رمضان حرمتنا من حلاوته نستناه موسم كامل عشان نشتغل جيت حرقته لنا وقعدتنا في البيوت .. يا أخي ما تستحي يا أخي أحسب كام مسلم كام يهودي كام كافر قاعد يدعي عليك .. يا أخي ده وقته تشرب لنا شرب يا أخي غسل حيوانك ده ” .
وأضاف : ” يا أخي كل فأر الفأر منه طاعون وله علاج .. أشرب شربة نواميس حمى الضنك له علاج .. لكن تأكل خفاش يا أخي والله قعدتنا في البيت جيبت آخرها معانا .. حسبي الله ونعم الوكيل فيك والله أنا ما مسامحك ليوم الدين وعند الله ما بيني وبينك غير الدعاء بس ” .
كانت هذه تفاصيل خبر رجل سوداني يهاجم الصينيين بمقطع فيديو ساخر : ” شربت شربة خفاش حرقت العالم كله “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.