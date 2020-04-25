رجل سوداني يهاجم الصينيين بمقطع فيديو ساخر : ” شربت شربة خفاش حرقت العالم كله “

كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 11:57 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ساخر لرجل سوداني الجنسية يهاجم من خلاله الصينيين يسبب تناولهم للخفافيش وإنهم السبب في الأزمة التي يعيشها العالم بالوقت الحالي مع انتشار فيروس كورونا المستجد .

فقال : ” حسبي الله ونعم الوكيل والله أنت عملت حاجة فرعون ما عملها .. شربت شربة خفاش حرقت العالم كله .. يا أخي حرام عليك أشربها نهاية ٢٠٢٠ يا أخي ليه تشربها في البداية هلكتنا ما احنا عارفين نتحرك ” .

وتابع : ” يا أخي حرام عليك حرمتنا من رمضان حرمتنا من حلاوته نستناه موسم كامل عشان نشتغل جيت حرقته لنا وقعدتنا في البيوت .. يا أخي ما تستحي يا أخي أحسب كام مسلم كام يهودي كام كافر قاعد يدعي عليك .. يا أخي ده وقته تشرب لنا شرب يا أخي غسل حيوانك ده ” .

وأضاف : ” يا أخي كل فأر الفأر منه طاعون وله علاج .. أشرب شربة نواميس حمى الضنك له علاج .. لكن تأكل خفاش يا أخي والله قعدتنا في البيت جيبت آخرها معانا .. حسبي الله ونعم الوكيل فيك والله أنا ما مسامحك ليوم الدين وعند الله ما بيني وبينك غير الدعاء بس ” .