سما المصري في قبضة الشرطة بسبب “نشر فيديوهات إباحية”

متابعة بتجــــــــــرد: تقدّمت مجموعة من المحامين مع الإعلاميّة المصريّة ريهام سعيد ببلاغات ضد الراقصة سما المصري يتّهمونها بـ “إثارة الغرائز” من خلال نشرها “صوراً وفيديوهات إباحية” على مواقع التواصل الإجتماعي. في سياقٍ مُتصل، ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض على سما المصري تنفيذاً لأمر النيابة العامة. وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بـ”التحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري”.

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