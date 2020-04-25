نيكول سابا بوزن زائد في فيديو طريف من الحجر المنزلي

متابعة بتجــــــــرد: “من تَسْلِيات الحجر المنزلي، وبعدنا بالبيت لأجل غير مسمّى”، بهذه الكلمات علّقت النجمة اللبنانية نيكول سابا على الفيديو الطريف الّذي نشرته على حسابها الخاص بتطبيق إنستغرام.

واستخدمت نيكول سابا “فيلتر” جديد لزيادة الوزن مع أسنان مفقودة في الفم، وذلك في الفيديو الطريف الذي أطلّت فيه مع زوجها النجم يوسف الخال.

ويبدو أن الثنائي نيكول سابا ويوسف الخال يستمتعان بوجودهما سويّاً في الحجر المنزلي فقررا مشاركة هذا الفيديو الطريف مع جمهورهما، أمّا الممثلة ورد الخال فعلّقت ضاحكةً بالقول “جمالكن”.