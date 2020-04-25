هجوم قاس على ميس حمدان بسبب اعلانها الجريء في رمضان!

متابعة بتجـــــــــرد: تعرضت الفنانة الأردنية ميس حمدان لهجوم قاس وانتقادات لاذعة بعد عرض إعلان للملابس الداخلية مع بداية شهر رمضان المبارك، معترضين على طريقة تقديم الاعلان وعلى الكلمات المستخدمة فيه.

واعتبر العديد من المشاهدين ان حمدان تحاول دائما اثارة الجدل بما تقوم به، مستغربين سبب قبولها بالإعلان غير المناسب لرمضان بسبب الاغنية وكلماتها التي وصفت بالخادشة للحياء والمستفزة، وطالبوا بمنع عرضه مجدداً.

وتظهر ميس وهي تتغزل بإبن الجيران الذي يرتدي الملابس الداخلية، بينما الفنانة الاردنية تغني له وتتغزل بلياقته بكلمات تحمل الكثير من الإيحاءات السيئة والخادشة والتي كانت مزعجة لعدد كبير من للمشاهد.