أصالة تفاجئ الجميع بما قالته عن طليقها وما كشفته عن علاقتها بـ هيفاء وهبي

متابعة بتجـــــــــرد: تحدثت الفنانة السورية أصالة نصري عن مشاعرها الصادقة اتجاه طليقها المخرج المصري طارق العريان، مؤكدة انها تفتقد وجوده معها في أول أيام شهر رمضان، خاصة على مائدة الإفطار.

وأضافت في مكالمة مع برنامج theinsider بالعربي “احمل في هذا الشهر الكثير من المشاعر منها الندم على بعض ردود أفعالي واكيد ارتكبت أخطاء فادحة في 2019 وبدايات العام الجاري.. بدي ألاقي طريقة أعتذر عنها لأني ما بعرف شو كان سببها”.

وتابعت بعفوية “الحياة تأخذنا بالانشغالات والمسؤوليات والخلافات، اللي بكون فيها بيتخللها هيك بتكون لحالها بتهد جبال وبالتأكيد مرات البني آدم بيكون مو متوازن فبيصرح بتصريحات بيندم عليها فيما بعد”.

وحول الاخبار التي تتردد عن خلافها مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، نفت الامر واوضحت: “يعني أنا ما شفت هيفاء بحياتي كلها للأسف سوى مرات قليلة جدا جدا، ولكن عندنا أصدقاء مشتركين وغاليين عليّ وعليها منهم نيكولا جبران وبسام فتوح وأكيد بنلتقي الأيام اللي جاية إن شاء الله”.