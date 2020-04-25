عبد المنعم عمايري يرد على أيمن رضا: “العيب فيك.. يا أستاذ سيجارة الكيف”

متابعة بتجـــــــــرد: بعد الحلقة الاولى المثيرة للجدل من برنامج “راحت علينا” للإعلامي اللبناني هشام حداد مع الفنان السوري أيمن رضا بسبب تصريحاته القاسية والجريئة، اثار النجم عبد المنعم عمايري ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب منشور اعتبره العديد من المتابعين انه رد مباشر على ما اعتبره “إهانة” من زميله.

وكتب عمايري في منشور جريء دون ان يذكر اسم رضا بشكل مباشر: “يبدو يا أستاذ سيجارة الكيف لي ما بتنزل من ايدك خلت تعبيرك يخونك هالمرة”.

وأضاف “شكرا لانو طلبت مني حافظ ع صحتي وانا بدوري كأستاذ جامعي مخرج اهم ممثلين سوريا والوطن العربي بطلب منك تحافظ على مركزك لانو كلامك بالحلقة كان غير موزون متل رقصك.. يا من تعيب والعيب فيك متشعب كم فيك من عيب وأنت تعيب”.

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وتابع عمايري: “مارس هوايتك بجمع الأقزام حولك لتبدو قامتك اطول”.

واختتم كلامه بالقول: “نحن قامتنا ممشوقة بأعمالنا وبتاريخنا الذي رقط بنقطة سوداء يوما عندما صاع وضاع في زمنٍ لم ولن يتكرر شكرا.. واخيرا عاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي احسن”.

وكان رضا. اعتبر ان عمايري من الغنانين الذين ينطبق عليهم صفة “صايع ضايع”، واثار الجدل برقصه وتصريحاتها عن بعض النجوم هجومه.