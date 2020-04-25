نادين نجيم تطلّ بالحجاب.. صورة حصرية من كواليس مسلسل “عشرين عشرين”

متابعة بتجــــــــــرد: اعتمدت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيب على صورة خاصة ومميزة لتهنئة محبيها ومتابعيها على تطبيق انستغرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونشرت نادين نسيب نجيب صورة لها بالحجاب الأسود من الشخصية التي كانت ستقدمها في مسلسل 2020، والذي تم تأجيله لعدم انتهاء تصوير مشاهده بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووجهت من خلال الصورة التهنئة بالشهر الفضيل، قائلة: “بعتذر الصورة منا كتير واضحة ونظيفة لأنه اخدتها سلفي عن المراية لما كنت عم صور مسلسل 2020.. حبيت شارككم فيا من وحي رمضان”.

واضافت: “أحبائي رمضان كريم لجميع إخواننا المسلمين صيام مقبول شهر مبارك عليكم وهل الشهر هو فرصة للعطاء ومشاركة العائلة أوقات جميلة ومشاركة الفقير الصَّدقة.. رمضان يجمعنا حتى لو كنا بالبيت.. خليك بالبيت”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة واثنوا على جمابها بالحجاب وبمكياج خفيف، ونالت اعجاب الآلاف من متابعيها الذي عبروا عن حزنهم لعدم مشاهدتها خلال الموسم الرمضاني الحالي.