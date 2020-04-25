قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، إن إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 198 حالة، مسجلة بذلك 4 حالات وفاة خلال ساعات الليل.



وأضافت، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا وصل إلى 15148.

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وأوضحت الوزارة أن 130 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وأن 99 في حالة متوسطة، في حين وصفت حالة 8562 من المصابين بأنها طفيفة.

وحسب الوزارة، فإن 102 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.

ولفتت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن 6159 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.