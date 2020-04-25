جمهور النجم روبيرت باتنسون… ينتظر

أصبح الفيلم الجديد “باتمان” وبطله النجم روبيرت باتنسون، من بين الأفلام التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا، وذلك بعد تأجيل إطلاقه الى الواحد من تشرين الأول/اكتوبر 2021 المقبل.

وكان توقف تصوير فيلم “باتمان” بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع انحاء العالم. من هنا ارتأت شركة الانتاج الى تأجيل عرضه الى العام المقبل.

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وكان “باتنسون” قد أبرم اتفاقاً نهائياً مع استديوهات “وورنر بروز” لتجسيد دور “الرجل الوطواط” في الشريط الذي يحمل توقيع مات ريفز. هكذا، أصبح نجم سلسلة أفلام “توايلايت”، البالغ من العمر 33 عاماً، أصغر ممثل يقوم بهذه المهمّة بعد أسماء بارزة جداً، بين بينها: جورج كلوني، وفال كيلمر، ومايكل كيتون، وكريستيان بايل…

الفيلم القادم الذي يحمل اسم “ذا باتمان”، من إنتاج شركة وورنر بروز الأميركية التي اختارت باتنسون لتجسيد شخصية باتمان خلفا للممثل الأميركي الحاصل على الأوسكار بن أفليك الذي قرر اعتزال دور البطل الخارق.

ولعب بن أفليك دور “بروس واين” الثري الذي يرتدي الاسود عند حلول الليل لكي يفرض العدالة في آخر نسختين من سلسلة باتمان اللتين صدرتا في 2016 و2017.

ويلعب “باتنسون” دور بطل المجلات المصورة الهزلية الخارق، ليكون تاسع ممثل يقدم الشخصية الشهيرة.

وكانت مجموعة كبيرة من الأعمال الجديدة قد تأجلت على إثر تفشي فيروس كورونا، منها تأجيل اطلاق فيلم “جيمس بوند”، أو تأجيل تصوير فيلم “مهمة مستحيلة” وغيرها من الأعمال.