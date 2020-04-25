لجين عمران تكشف شروطها لخوض تجربة التمثيل.. (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران عن الشرط الذي اشترطته على شركة "سيدرز آرت برودكشن" "صباح إخوان" للمنتج اللبناني صادق الصباح، لكي تخوض تجربة التمثيل.

وقالت لجين: "لما وقعت العقد كان عندي شرط وهو أن يتم تدريبي على أيادي أساتذة كبار من سوريا ولبنان.. وكان من المفترض أن يكونوا هنا في دبي لبدء دروس مكثفة على مدى 4 أو 5 شهور، على أن نبدأ تصوير آخر العام".

وأضافت في تصريحات تلفزيونية عبر تطبيق "سكايب": "لكن سبب أزمة كورونا خطة العمل كلها اتغيرت، لكن الشرط اللي أنا كنت حطاه هو أنه بعد التدريب إذا كنت فعلا هينفع أمثل ابدأ تصوير والعقد يكون ساري، لكن إذا حسيت إني ليست مؤهلة ما في شيء هيجبرني".

وتابعت: "لأني أنا عندي قاعدة إذا سويت شيء أسويه صح يا إما بلاش.. وذلك لأنني لا أريد أن أغامر باسمي في الإعلام وتعب 16 عامًا في عمل قد يكون ناجحًا أو لا".

واختتمت حديثها قائلة: "وأحس إني لا أصلح في الأعمال الكوميدية.. وأحس نفسي أكتر في الأدوار التي لها رسالة وتأثير حلو على المرأة السعودية والعربية.. بالذات صورة المرأة السعودية مظلومة نوعًا ما لكن في الواقع الحمدلله واخدة حقها".

Advertisements

وسبق أن أعلنت الإعلامية السعودية لجين عمران استعدادها لخوض تجربة جديدة من خلال دخول عالم الفن من باب التمثيل، بعد أن عملت كمقدمة برامج في عدة محطات.

وكشفت لجين عمران عن توقيعها عقدًا مع شركة سيدرز آرت برودكشن "صباح إخوان" للمنتج اللبناني صادق الصباح، بالشراكة مع شركة رايتكس برودكشن، لإنتاج مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021.

يذكر أن الإعلامية السعودية كان لها تجربتان على استحياء في التمثيل، الأولى كانت عام 2008 عندما شاركت بالتمثيل خلال فيديو كليب "يغيب ويشكي ظروفه" الذي غنت فيه شقيقتها أسيل، والأغنية كانت من كلمات بن سالم وألحان حسن عبد الله، والكليب من إخراج عادل سرحان.

التجربة الثانية للإعلامية السعودية كانت في عام 2016 عندما ظهرت بدور مذيعة في المسلسل الكويتي "ساق البامبو" المأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته وقد عرض مع بداية شهر رمضان الموافق الـ 6 من يونيو 2016، ومن بطولة الفنانة سعاد عبد الله، شجون الهاجري، فاطمة الصفي، مرام البلوشي، ريم ارحمة، فرح الصراف، فيصل العميري، عبد الله البلوشي، وعبد المحسن النمر.