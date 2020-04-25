الاختيار يستعين بمشهد قتل واقعي في أولى الحلقات.. وأمير كرارة: "الأصعب"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّر الفنان المصري أمير كرارة، عن سعادته الكبيرة بردود فعل الجمهور على الانطلاقة الأولى من مسلسل الاختيار واصفًا تصوير المسلسل بالأصعب في حياته الفنية.

وقال أمير كرارة في تصريح خاص لـ"فوشيا" إنه لا يعترف في أعماله الفنية التي يقدمها بمسألة مشهد صعب في تصويره وآخر سهل ولكن كل مشهد يجسده يعتبره صعبًا كي يؤديه بشكل جيد، مردفًا: "مسلسل الاختيار بعتبر تصويره هو الأصعب في حياتي الفنية".

وبشأن قبوله لمثل هذا العمل الذي وصفه بالصعب أكد "كرارة" أنه لم يجد حاجة أعظم من تجسيد شخصية "شهيد" له تاريخ كبير في فرقة الصاعقة المصرية كي يؤديها مشيرًا إلى أن أبناء الشهيد أحمد المنسي الذي يجسد دوره أعربوا عن سعادتهم بوجود قصة والدهم في مسلسل تلفزيوني.

وأردف الفنان المصري قائلًا أن صُنّاع هذا العمل تعبوا كثيرًا لخروجه بشكل جيد للجمهور الذي يكن له كل تقدير واحترام، معلقًا: "كل الناس وقفت بقلبها واشتغلت بحب في المسلسل وكنا في ملحمة تاريخية درامية وشاركت في تدريبات الصاعقة قبل بدء تصوير المسلسل".

وعُرضت أولى حلقات مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة، الذي ينافس به في الماراثون الرمضاني حيث استطاع أن يتصدر حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وارتفع لقائمة التريند، وسط إشادات كبيرة بالعمل الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي شهدت قصته حديث الرأي العام في مصر بعدما استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.

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وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار بمشاهد حقيقية من واقعة استشهاد أحمد المنسي، وهو يفتدي مجموعته ويبادر بالاقتحام ويقاتل الإرهابيين وينطق الشهادتين حيث قُتل غدرًا بالرصاص، بعدها انتقلت الأحداث على طريقة "فلاش فورورد" إلى ما بعد العملية، كما شهدت الحلقة مشهدا واقعيا من واقعة القبض على هشام عشماوي وهو الضابط الذي خان جيشه وانضم إلى الجماعات الإرهابية ويجسد دوره في الأحداث الفنان المصري أحمد العوضي.

وظهر أمير كرارة وأحمد العوضي وهما "أحمد المنسي" و"هشام عشماوي"، على الترتيب وكان الأول يحاول تعديل سلوك وأفكار الثاني، فيما كان يقوم أحمد العوضي بالتنسيق مع أعضاء الجماعات الإرهابية لكيفية الخروج من الجيش دون أن يكون له سابقة في ملفه الأمني لعدم إعطاء الفرصة لأحد أن يتتبعه.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ويشاركه العمل أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وغيرهم وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.