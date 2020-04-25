هل تروي ياسمين عبدالعزيز قصتها في "ونحب تاني ليه"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، منافسة النجوم المشاركين في موسم دراما رمضان، بمسلسلها "ونحب تاني ليه"، بعد عرض الحلقة الأولى التي كشفت عن العديد من الأحداث المثيرة في إطار رومانسي واجتماعي.

ودارت الحلقة الأولى من المسلسل، حول علاقة ياسمين التي تلعب دور "غالية" مع زوجها "عبد الله" الذي يجسد شخصيته الفنان شريف منير، التي تتسم بالفتور والملل وانهيار الحب بينهما.

وجذب أحد المشاهد في المسلسل، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حضرت "غالية" عشاء رومانسيًا لزوجها بمناسبة عيد زواجهما، بعد عودته من العمل، إلا أن الأخير لم ينبهر وقال لها إنه لا يشعر بالجوع، كما تعامل مع هديتها له والتي كانت عبارة عن تمثال نحتته بيدها له، بلا مبالاة وعدم تقدير.

وتسبب المشهد في هجوم واسع على الرجال، حيث قالت مغردة: "شخصية عبدالله في ونحب تاني ليه بتمثل ٩٩٪ من الرجال المصرية، الست بتحاول ترضيهم وهما مش بيتمر فيهم و بيحاولوا يطلعوا الست وحشة وغلط وغبية ومش بتفهم ونفس الكلام اللي كله بيقولوا هو إنتم كرجالة إزاي عندكم نفس الطريقه والكلام اللي دايما بيتقال ده في الحقيقة والمسلسلات كمان؟".

وعلقت أخرى قائلة: "بعد ماسمعت أول حلقة من مسلسل ونحب تاني ليه اكتشفت إن شخصية عبدالله شريف منير نفس شخصية الاكس، وإن أنا كنت بنفس سذاجة وعبط وهبل غالية ياسمين عبدالعزيز، وهي صاحية مستنياه يتأسفلها بعد ممرمطها بليل وحسسها إنها محصلتش الأبجورة".

واللافت في الحلقة الأولى من المسلسل، هو طلاق "غالية" من "عبد الله"، بناء على رغبة الأخير، الذي لم يعد يشعر بالراحة والسعادة معها.

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وتبدو الشخصية التي تتقمصها ياسمين عبد العزيز، الزوجة المثالية التي تتعرض للظلم من زوجها حتى قام بتطليقها، وعلى ما يبدو أنها سوف تبحث عن حب جديد، يعوض ما فاتها من السعادة في زواجها الأول، بناء على اسم المسلسل "ونحب تاني ليه"، ومن المتوقع أن يكون هذا الشخص الذي تقع في حبه الفنان كريم فهمي.

الأمر الذي قد يفسره البعض، بأن ياسمين عبد العزيز استغلت قصة طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ودخولها في علاقة عاطفية مع الفنان الشاب أحمد العوضي، لتجسيد هذا الدور أو جعل القصة تتمحور على قصتها في الواقع، مع اختلاف التفاصيل.

وما يعزز هذا التفسير، ظهور ياسمين عبد العزيز في البرومو الخاص بالمسلسل، وهي تقول: "أنا لسة صغيرة ومن حقي أحب تاني".

"ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، وعلا رشدي، وبدرية طلبة، وعدد من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.