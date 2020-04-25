صمود الكندري ترد على حقيقة "العاملة الهاربة" في "هيا وبناتها".. وتهدد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاجأ أحد المواطنين الكويتيين بظهور عاملته المنزلية في المسلسل الكويتي "هيا وبناتها"، حيث أكد انها كانت تعمل لديه قبل هروبها إلى مكان غير معلوم منذ فترة طويلة، وأكد "كفيل الخادمة" أنه بصدد رفع بلاغ ضد المسلسل للبحث في حيثيات تواجدها في العمل بحكم أنها هاربة وعليها بلاغ هروب.

وبعد انتشار الصور، نفت الفنانة الكويتية صمود الكندري منتجة العمل عبر حسابها في "السناب شات" صحة ما تم تداولة على السوشال ميديا، مؤكدة أن العاملة المنزلية الأثيوبية "فري" التي ظهرت في المسلسل، تعمل لديها منذ 10 سنوات وهي كثيرًا ما تظهر معها في السناب شات.

وأضافت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في هذا الشائعة، وقالت صمود تعليقًا على الشخص الذي كتب عبر حسابه في إنستغرام أنه بصدد تقديم بلاغ ضد طاقم المسلسل بقولها "للأسف الناس خلصت من الإشاعات علينا ردت على الناس المساكين تتبلى، "فري" عندنا من 10 سنين وباسمنا وكل إللي نزل بالإنستقرام أو تويتر أو قام بعمل ريتويت أو علق وأكد الإشاعة كل شيء راح يكون عند المحامي وسنتخذ الإجراءات القانونية".

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من جهة أخرى، تلقى المسلسل انتقادًا حادًا في أولى حلقاته بسبب تواجد عاملتي منزل، كل واحدة منهما تعيش مع عائلة والاثنتان تحملان اسم "ميري"؛ ما أثار سخرية الجمهور الذي علق على الموضوع بالقول:"هو ما في إلا اسم ميري"، وهو الاسم الذي يتكرر دائمًا في المسلسلات الكويتية.

العمل يروي قصة امرأة وبناتها الـ 5 اللاتي فقدن والدهن منذ فترة طويلة، إلا أن الأم إلى حد الآن لا تزال تعيش حزنها، وعَرضت الحلقة الأولى تفاصيل أولية عن حياة كل فتاة من الفتيات الخمس، كما ظهرت عائلة ثانية مكونة من 3 أطفال ووالديهم، ومن الواضح أن الأم هي المسؤولة الأولى عن العائلة بسبب إهمال الزوج وعدم اكتراثه.

الممثلة الكويتية صمود الكندري تميزت في الحلقة الأولى، بأدائها دور شخصيتي توأم مختلفتي الطباع "الهادئة والمتمردة"، وهو دور جديد على الممثلة التي يحبها الجمهور بتنوع أدوارها في كل مسلسل.