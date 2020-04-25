رامز جلال في مواجهة القانون بعد أول بلاغ رسمي ضده.. هل يتوقف برنامجه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواجه برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان المصري رامز جلال، أول أزمة بعد عرض الحلقة الأولى مع بداية شهر رمضان الكريم.

وشهدت الحلقة الأولى من البرنامج، استضافة الفنانة المصرية غادة عادل، التي حرص رامز جلال على تعذيبها في إطار خطة البرنامج هذا العام بتنفيذ المقلب في الضيف، وجهًا لوجه مع رامز، أثناء جلوس الضيف على كرسي وهو مقيد حتى لا يستطيع الحركة.

وتقدم محام مصري ببلاغ رسمي للنائب العام ضد رامز جلال، متهمًا إياه بالتحريض على العنف بشكل واضح من خلال المقالب التي ينفذها في ضيوفه.

وطالب المحامي عمرو عبد السلام، بمنع إذاعة البرنامج، من خلال الأقمار الصناعية المصرية التي تستأجرها القنوات الفضائية، لعرض هذه النوعية من البرامج أو الأعمال الدرامية.

وقال عبد السلام في البيان الذي أصدره أمس الجمعة: "البرامج التي اعتاد رامز تقديمها تتضمن مشاهد عنف سواء كانت مصطنعة أم حقيقية، هذه النوعية من البرامج تحرض على العنف ولا تقل خطرًا وجسامة عن تطبيقات التيك توك التي تحرض على الفسق والفجور فكلاهما بداية الشرر لنشر الجريمة وتعريض المجتمع لخطر الانهيار".

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وأضاف: "مثل هذه البرامج تفتقر إلى أبسط المعايير المهنية والفنية وتحرض على أعمال العنف خاصة وأنها تخاطب فئات عمرية مختلفة ما بين الأطفال والشباب الذين قد يستهويهم تقليد مثل تلك المقالب مع الآخرين؛ ما قد يهدد حياة وأرواح الغير وهو ما يؤدي إلى شيوع مفاهيم انتشار العنف المجتمعي بين القصر والشباب".

وتابع: "جرائم التحريض على العنف لا تقل جسامة عن جرائم التحريض على الفسق والفجور وتهديد قيم المجتمع المصري، وفي الآونة الأخيرة قد تفشت في المجتمع المصري انتشار هذه الجرائم وقد بدأت الدولة المصرية ملاحقة مرتكبيها خلال الأيام القليلة الماضية، كما حدث مع فتاة التيك توك وغيرها ممن يحرضون الغير على ارتكاب الجرائم".

يذكر أنه بعد عرض الحلقة الأولى من البرنامج، تصدر رامز جلال قائمة الأكثر تداولاً على موقع "تويتر"، وتعرض برنامجه لموجة عارمة من الانتقادات حيث طالب بعض المتابعين بإيقاف البرنامج فورا، بسبب أسلوب رامز جلال الشرير الذي يشبه "الجوكر" بالتحكم بالضيف وطريقة تعذيبه غير الإنسانية للضيف.

وما عرّض رامز جلال للانتقادات هو سخريته من غادة عادل وطلاقها في بداية حلقته، وقال عنها: "عضوة نادي المطلقات الجديدة"، في إشارة منه لانفصالها عن المخرج مجدي الهواري العام الماضي.