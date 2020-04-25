محمد رمضان يتعرض للسخرية بسبب خطأ فادح في "البرنس".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقع مخرج مسلسل البرنس في خطأ فادح خلال عرض الحلقة الأولى حيث ورّط مخرج العمل الفنان محمد رمضان مع الجمهور حيث كان بطل مشهد الخطأ، وظهر محمد رمضان الذي يجسد شخصية رضوان البرنس وهو في ورشة والده الخاصة بسمكرة السيارات والدوكو، وهو يتسلم سيارة من أحد الزبائن لتصليحها.

وكانت السيارة التي استلمها محمد رمضان من نوعية "هيونداي أكسنت"، وقد وقع صاحبها في حادثة سير ما أدى لتدمير أجزاء منها، حسب ما جاء في المشهد، إلا أن السيارة اختلفت نوعيتها تمامًا عندما عاد صاحبها ليتسلمها بعد تصليحها وتظهر السيارة في المشهد التالي وقت التسلم وهي من نوعية "هيونداي إلنترا".

وأثار هذا المشهد سخرية الجمهور وتم تداول صورتين للمشهد وقت استلام السيارة وإعادتها وسط انتقادات للمخرج كونه لم ينتبه لتفصيلة صغيرة مثل هذه، كما تدخل عدد من المتابعين الذين يمتلكون سيارات يقولون إنهم سيصنعون حادثة بسياراتهم القديمة كي تذهب لورشة سمكرة السيارات وهي بنوعية أخرى أحدث.

وأحدثت الحلقة الأولى من مسلسل البرنس ردود أفعال جيدة غير أن هذا الخطأ كان محل اهتمام الجمهور، حتى أصبح اسم مسلسل البرنس في صدارة محرك البحث غوغل لما يحظى به الفنان المصري من شعبية كبيرة تجعل الكثيرين ينتظرون أعماله.

وقال متابع يُدعى "عبدالله غلوش" عبر حسابه في فيسبوك: "اللهم صلي ع النبي الأسطى رضوان البرنس السمكري جت له عربية هيونداي اكسنت عاملة حادثة صلحها ورجعها لصاحبها هيونداي إلنترا #لا_سحر_ولا_شعوذه".

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وقال مغرد يُدعى "ممادو": "#محمد_رمضان في #مسلسل_البرنس استلم العربية الاكسنت دي بحالتها دي وسمكرها تمام وسلمها لي صاحبها النترا.!! أسطورة بجد".

وكتب محمد شكري قائلًا: "والنبي ياسطي رضوان عندي جيتا كده عاوزك تقلبهالي باسات بايدك اللي تتلف في حرير دي".

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وكتب متابع يُدعى "عبده": "بالصلاة ع النبى خد عربية اكسنت عاملة حادثة قلبها النترا فابريكة نامبر وان برضو يا جماعة".

وقال محمد عطوة: "الله انا بحب مسلسلات محمد رمضان الأسطورة يجدع".

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وكان موقع "فوشيا" كشف تفاصيل أوائل حلقات مسلسل البرنس، حيث يصدم الفنان محمد رمضان أشقاءه بواقعة يفعلها والده وتتسبب في مشاكل عديدة بينهم؛ إذْ تدور الأحداث في إطار الدراما الاجتماعية من خلال عائلة البرنس ويجسد محمد رمضان دور "رضوان البرنس"، ويعمل "سمكريا" في ورشة والده الذي يقوم بدوره الفنان المصري عبدالعزيز مخيون، إلى أن يجد نفسه مسؤولًا عن عائلته بعد وفاة والده.

ويشهد مسلسل "البرنس" وجود 6 أشقاء في عائلة "البرنس" التي يقودها محمد رمضان؛ إذْ يقوم بأدوار أشقائه الفنانون إدوارد، وأحمد زاهر، ومحمد علاء، وريم سامي، وأحمد داش، وأحمد فهيم، وتبدأ حلقات المسلسل بوجود كبير العائلة عبدالعزيز مخيون في ورشة سمكرة السيارات ودهانات "الدوكو" داخل إحدى الحارات الشعبية البسيطة.

ويرث محمد رمضان خلال أحداث حلقات المسلسل المهنة من والده ويعيش في جو عائلي بسيط مع عائلته، ومع الحلقة الثالثة يشهد "البرنس" مفاجأة تقلب الأحداث؛ إذ تظهر وصية الوالد "عبدالعزيز مخيون" وهي تمليك الورشة لمحمد رمضان فقط دون أشقائه؛ ما يقلب شأن العائلة رأسًا على عقب وتدور بينهما العديد من الصراعات.

يُذكر أن محمد رمضان انتهى من تصوير مسلسل "البرنس" قبل أيام من عرضه في رمضان، وهو من بطولته ويشاركه نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، نور، إدوارد، وغيرهم، ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.