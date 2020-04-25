عادل إمام يواجه اتهامات التكرار في أولى حلقات "فالنتينو"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جذبت الحلقة الأولى من مسلسل "فالنتينو" للفنان المصري عادل إمام، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتنوعت الآراء بين الإشادة والانتقادات، فيما ركز البعض على تفاصيل دقيقة في العمل بعد عرضه الأول.

ويشارك الزعيم في موسم دراما رمضان هذا العام بمسلسل "فالنتينو" الذي تم تأجيل عرضه من العام الماضي بسبب مشاكل إنتاجية وأمور أخرى لم يتم الإعلان عن تفاصيلها.

ويظهر مع الزعيم في المسلسل كوكبة من النجوم أبرزهم الفنانة المصرية دلال عبد العزيز ومواطنتها داليا البحيري والنجوم الشباب محمد كيلاني وهدى المفتي وحمدي الميرغني والكوميديان سليمان عيد وغيرهم.

وأثير حول عادل إمام ضجة واسعة بشأن وضعه الصحي وما إذا كان سببًا في تأجيل المسلسل، حتى تم عرض الحلقة الأولى التي كشفت الكثير من الأمور حسبما رأى رواد السوشال ميديا.

وأشارت العديد من الآراء إلى أن الزعيم اعتمد على مكياج الوجه بشكل لافت، لإخفاء علامات كبر السن، والتي رغم ذلك كانت واضحة بحكم تقدمه في العمر.

وظهر الزعيم جالسًا في العديد من المشاهد، وفي مشاهد أخرى التي اضطر فيها إلى الحركة أو المشي، كان المشهد لا يطول كثيرًا، حتى لا يتعرض للإرهاق.

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وواجه المسلسل من بعض المتابعين، انتقادات ركزت على تكرار نمط العمل وطريقته في التصوير وعرض الأحداث والموسيقى، مع أعمال درامية أخرى له، مثل "صاحب السعادة" و"العراف".

وفي هذا السياق، قال متابع: "فالنتينو غالبًا نفس سكة صاحب السعادة"، فيما قال آخر: "عادل إمام يا ليت يطلع من جلباب ابنه رامي".

فيما أشاد آخرون بخفة ظل الزعيم، وأنه سيظل رقم واحد في الكوميديا مهما تقدم عمره، مؤكدين أن مسلسله يستحق المتابعة بعد عرض الحلقة الأولى.

وتدور أحداث العمل الرمضاني "فالنتينو" حول رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يُدعى "نور عبد المجيد فالنتينو" الذي يؤدي شخصيته عادل إمام، يواجه مشاكل وأزمات تتعرّض لها سلسلة المدارس التي يملكها، بالإضافة إلى دخوله في قصص عاطفية، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج نجل الزعيم، رامي إمام.

وكان أيمن بهجت قمر قد أثار ضجة واسعة، عندما نشر الفيديو الترويجي للمسلسل، عبر حسابه على "تويتر" معلقا عليه: "عادل إمام وصل، فالنتينو المسلسل الذي تم تصويره قبل الكورونا المسلسل الوحيد الذي سوف يظهر فيه الممثلون يتصافحون ويتعانقون ويمسكون اوكر الباب، فالنتينو ...مسلسل بدون كحول".