الدراما الكويتية "جنة هلي" على "قناة أبوظبي" في رمضان

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي عن بدء عرض الدراما الخليجية الكويتية "جنة هلي" على "قناة أبوظبي"، ضمن باقة الأعمال الدرامية لشهر رمضان.

ويسلط المسلسل الضوء على ترابط وتلاحم أفراد العائلة الخليجية والكويتية على وجه التحديد، في مواجهة المصاعب، واختلاف الأجيال والتناقض بين الانفتاح والتقليد.

وتدور أحداثه حول عائلة عمران ذلك الرجل المنفتح المثقف الذي تلقى تعليمه في أمريكا ويمتلك أراء قد تبدو مختلفة عن محيطه الاجتماعي. ووجد في زوجته أديبة حناناً فقده بوفاة والدته في صغره، الأمر الذي عزز من نجاح العلاقة الزوجية على الرغم من الاختلاف الفكري الكبير بينهما، وتعمل أديبة كموجهة تربية بدنية في وزارة التربية، تحب عملها كثيراً ومرنة إلى حد كبير في تعاملها مع عمران على الرغم من تفتحه الشديد فهي متمسكة بآرائها التقليدية.

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يتحدث العمل أيضاً عن أبناء عائلة عمران عبد الناصر وأوضاح ومشارف وسطام ولكل منهم شخصية مختلفة، ودور الآباء في المحافظة على التعاضد الأسري والتأقلم مع أفكار أولادهم وأحفادهم والتحديات التي يواجهونها، حيث تمر جميع الشخصيات بمواقف ومفارق طرق مختلفة تهدد التلاحم الأسري فيما بينهم.

ويضم المسلسل نخبة من الممثلين الخليجيين والكويتيين من بينهم النجمة سعاد عبدالله والفنان إبراهيم الحربي، ، وحسين المهدي، وشيماء علي، وشهد الياسين، وشهاب جوهر، ولمياء طارق، وأمل محمد، وانتصار الشراح، وهند البلوشي، ومشاري المجيبل، وهو من تأليف نوف المضف وإخراج منير الزغبي

ويمكن للجمهور متابعة جميع برامج ومسلسلات الشبكة من خلال خدمة "Catch up"، إلى جانب تطبيق "ADTV" المتوفر على متجري "آبل" و"جوجل بلاي" الذي يتيح متابعة قنوات "أبوظبي" و"الإمارات" و"دراما"، إلى جانب خدمة البث على "أندرويد تي في" "وآبل تي في".

