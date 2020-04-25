ساشا دحدوح تطل في رمضان من خلال "أولاد آدم"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: ضمن الأعمال الرمضانية المرتقبة لهذا العام، ينتظر الجمهور العربي مسلسل "أولاد آدم"، الذي تشارك فيه الإعلامية والممثلة ساشا دحدوح التي تخوض تجربتها التمثيلية الثالثة ضمن هذا المسلسل بدور "سلمى".

في هذا السياق، تؤكد دحدوح أن العمل يتمحور حول العلاقات الاجتماعية التي يعيشها المجتمع العربي بالوقت الحالي والصراعات التي نعايشها كأفراد ضمن سياق درامي اجتماعي مميز.

كما تصف دور "سلمى" بأنه يتمتع بجرأة كبيرة، وتعد المشاهدين بأحداث مفاجئة ومشوقة ستثير اهتمامهم. وقد عبرت ساشا بالتالي عن حماسها الكبير لهذا العمل، حيث نشرت صورة من كواليس المسلسل على حسابها الخاص على موقع انستغرام معلقة: "سلمى"شخصية جديدة رح تتعرفوا عليها قريبا وانشالله تحبوها متل ما حبيت كل تفاصيلها".

يذكر أن "أولاد آدم" من بطولة: ماغي بو غصن، ماكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، دانيلا رحمه، وآخرين وهو من انتاج شركة "إيغل فيلمز"، وتأليف رامي كوسا، وأخراج الليث حجو.

