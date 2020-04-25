شكرا لقرائتكم خبر عن اليسا تستغل العزل الصحي المنزلي في التدريبات ورفع لياقتها البدنية مع كلبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت النجمة اللبنانية اليسا، تواجدها داخل منزلها أثناء فترة العزل الصحي، تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لرفع لياقتها البدنية ومواصلة تدريباتها.

ونشرت النجمة اللبنانية صورة لها أثناء تدريبها داخل منزلها مع كلبها الأليف، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لتحظى بإعجاب الكثير من متابعيها وجمهورها.

وفى تصريحات للنجمة اللبنانية اليسا، قالت أن المشكلة فى لبنان هى سياسات حكومية عمرها سنين والشعب هو من يدفع الثمن، مشيرة إلى أن إسقاط رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، لن يرد الليرة أو يحل المشكلة، لكن بالعكس سنتحول إلى فنزويلا ثانية.

وكتبت اليسا، عبر حسابها على تويتر: "المشكلة بلبنان منا شخص أو مصرف أو هيئة، المشكلة سياسات حكومية عمرها سنين وعم ندفع ثمنها، صوّبوا الموضوع لأنو إسقاط رياض سلامة ما رح يرد الليرة أو يعالج الموضوع، بل العكس تماما ورح نتحول لفنزويلا تانية، المشكلة يللى طلب كل هالسنين المصارى وما عرفنا كيف صرفها".

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اليسا في تدريباتها المنزلية

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، هاجمت الأوضاع فى لبنان، ومهاجمة الحكومة اللبنانية، وقالت: "أفشل عهد عشتو وشفتو، زعما حرامية".

وقالت إليسا فى تغريده عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يعنى أفشل عهد عشتو و شفتو، زعما حرامية وبلا ضمير، ونص الشعب بفضل الزعما على لقمة عيشو، وين صار هالشي".

كما وجهت الفنانة إليسا التحية والشكر للجيش الأبيض فى كل مكان بالعالم، مشددة على أن المنظمة الطبية هى التى تقاتل فى الصفوف الأمامية وتواجه جائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد19"، وتابعت: "يقفون فى الخطوط الأمامية من أجل الدفاع عنا".

وأضافت إليسا، أنه علينا أن نخفف على الجيش الأبيض ونلتزم بكافة الإجراءات الوقاية والاحترازية ونلتزم بالمنازل، حتى لا نكون عوامل ضغط، وتابعت: "لا بد أن نخفف عنهم المخاطر ونلتزم بالمنازل من أجل مساعدة الجيش الأبيض.. وأنا بوجه ليهم أكبر تحية فى كل مكان بالعالم".

وأكدت إليسا أنها مستبشرة خير بقدوم شهر رمضان الكريم، وتابعت: "رمضان كريم وأن شاء خلال الشهر الكريم نشوف أيام أحلى ومرحلة أفضل مما نعيش فيه الآن".