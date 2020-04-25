شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة عن علاقتها بطارق العريان: كلنا نفتقده وندمانه على بعض ردود أفعالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو إن العلاقة بين النجمة السورية أصالة نصري، وطليقها المخرج طارق العريان، لم يسدل عليها الستار حتى الأن، فبعد انفصالهما منذ عدة أشهر، إلا إن النجمة السورية منحت العلاقة التي كادت تنتهي بعض الأمل من جديد للعودة بعد تصريحاتها غير المتوقعة في مداخلتها ببرنامج The Insider بالعربي.

وقالت أصالة رداً على سؤال افتقادها لطليقها المخرج طارق العريان "يعني أكيد كلنا نفتقد طارق بكل تأكيد"، مضيفة عن احتمالية فطارهم معاً في شهر رمضان "والله ما بنعرف لسه الظروف، أنا في الشهر هذا عندي مشاعر تجول في خاطري منها الندم على بعض ردود أفعالي".

وتابعت النجمة السورية قائلة " أكيد ارتكبت أخطاء فادحة في 2019 وبدايات 2020، بدي ألاقي طريقة اعتذر عنها لأني ما بعرف شو كان سببها، مرات الدنيا لما بتأخدنا بالانشغالات والمسؤوليات والخلافات اللي يكون بيتخللها هيك، بتكون لحالها بتهد جبل، فبالتأكيد مرات البني آدم بيكون مومتوازن فبيصرح بتصريحات بيندم عليها فيما بعد".

وكانت أصالة قد أعلنت انفصالها بداية شهر يناير الماضي، عن المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها بإنستجرام، "صباح الخير بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي".، مضيفة "وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يثنيني همّ على إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدا".