شكرا لقرائتكم خبر عن درة بالحجاب: ربنا يتقبل مني ومنكم صيامنا وصلاتنا ودعواتنا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها وجمهورها، بصورة لها وهي ترتدي الحجاب فى شهر رمضان الكريم، داخل منزلها ، وظهرت درة في الصورة التي نشرتها عبر الأستوري الخاص بها بموقع انستجرام، وهي ترتدي الحجاب بعد انتهائها من الصلاة، وكتبت "ربنا يتقبل مني ومنكم صيامنا وصلاتنا ودعواتنا، شكراً لمحبيني أنك لا لا تنسوني في دعواتكم".



درة بالحجاب

وفى تصريحات للنجمة منذ أيام، قالت إن مبررات العاملين فى المنظومة الطبية تجاه فيلم "يوم وليلة" له كل التقدير والاحترام، مشددة على أن دورها فى الفيلم لا يسىء للممرضات مطلقاً ودور الفن أن يقدم السلبيات والإيجابيات، مشددة على أن العمل نفذ من عامين وطرح فى دور العرض، ولكن نزوله على يوتيوب فى الوقت الراهن ليس من مسئولية الفنان أو الممثل، وتابعت: "أنتم فوق رأسنا من فوق وبنقدركم وبنحترمكم جداً.. ولازم نبطل نغضب من الحاجات دى.. أى مهنة فيها ده وده".





وأضافت درة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن ملائكة الرحمة والجيش الأبيض لهم منا كل التقدير والاحترام، موضحة أن الممثل دوره يؤدى شخصية من وحى المؤلف، وتابعت: "احنا مش مسئولين عن توقيت نزول الفيلم على يوتيوب".

Advertisements

وأكدت الفنانة درة أن هناك أعمالا فنية كثيرة طرحت فى السابق وتناولت العاملين بالمنظومة الصحية، ولا بد أن نبتعد عن فكرة التعميم كون الجيش الأبيض معروف بتضحياته حتى قبل أزمة كورونا، وتابعت: "دورى فى الفيلم يعبر عن سيدة تعول طفلين ومعدومة وفقيرة جداً، تجعلها تفعل أشياء خطأ من أجل أن تنفق على أسرتها".

وكانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين من النجوم، ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذى يتولى البحث فى بعض القضايا الاجتماعية، خاصة تلك القضايا التى تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التى يتعرضون لها.

وعرض لدرة مؤخراً مسلسل "بلا دليل" على قناة cbc من 45 حلقة وشارك فى بطولته خالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومحمد لطفى شاهين تأليف انجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى.