شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثي فى كواليس تصوير مسلسل النهاية مع عمرو عبد الجليل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمود الليثي، على مشاركة متابعيه بمقطع فيديو من وراء كواليس تصوير مسلسل النهاية بطولة النجم يوسف الشريف، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

وظهر الليثي في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه، وهو بجوار الفنان عمرو عبد الجليل، أثناء تصويرهم إحدي المشاهد داخل سيارة.

وبدأت أحداث مسلسل "النهاية"، باستعراض لشكل الحياة بعد 100 عام مقبلة، حيث أصبحت كلها "تاتش" باللمس، كل ركن فى المنزل يتحول لشاشة تستطيع من خلالها معرفة كل شىء عن صحتك وعما يدور حولك فى العالم، فنرى المهندس زين (يوسف الشريف)، وزوجته الفنانة ناهد السباعى فى منزلهما، فالزوجة تغسل الملابس فى غسالة حديثة جدا باللمس، ويتلقى الزوج مكالمة من زميل له فى العمل عبر شاشة تفتح بمحرد الإشارة فيرى من يحدثه عبر شاشة أمامه.

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كواليس تصوير مسلسل النهاية



كواليس مسلسل النهاية

وفى الحلقة الأولى من "النهاية" يظهر الفنان أيمن الشيوى زميل المهندس زين فى عمله لكنه ينذره ويحذره من أفكاره وبحثه الذي يقوم بإعداده عن الخلية وحل أزمة الطاقة، ويظهر حقد وغيرة زملائه فى العمل من أفكاره ونجاحه.

وكان المسلسل قد بدأ بحلم ظهر فيه النجم محسن محيى الدين، واستيقظ يوسف الشريف من ذلك الحلم أو الكابوس وهو فى سريره، وبدأ يتعامل مع التكنولوجيا المتطورة لشكل الحياة مستقبلا فكل شىء من خلال اللمس.

يذكر أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.