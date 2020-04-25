شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يغنى 10 أغانى فى مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغنى النجم أكرم حسنى 10 أغان كاملة خلال حلقات مسلسل "رجالة البيت" الذى يقوم ببطولته مع النجم أحمد فهمى، والذى يعرض على قنوات DMC، CBC، ON فى شهر رمضان، حيث يقدم أكرم بعض هذه الأغانى بمشاركة أحمد فهمى من ضمنها تتر العمل، بينما يغنى أكرم باقى الأغانى بمفرده.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قناة CBC الساعة 6.30 مساء ويعاد 2.15 صباحاً، 3.30 مساء، ويعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء الساعة 12.30 صباحاً، 7.45 صباحاً، بينما يعرض على قناة DMC الساعة 12 منتصف الليل ويعاد الساعة 5 صباحاً، 5 مساء.



احمد فهمى واكرم حسنى

مسلسل "رجالة البيت" يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وبطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر إضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.

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المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.

ويعود أحمد فهمى وأكرم حسنى للعمل سويا فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما "ريح المدام" عام 2017، واستطاع الثنائى خلال السنوات الماضية تقديم ثنائى ناجح، حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".



احمد فهمى واكرم حسنى على بوستر رجالة البيت



بوستر رجالة البيت