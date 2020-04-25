سميرة أحمد لـ"الخليج 365": "أحرص على مشاهدة جميع الأعمال الرمضانية والشوربة الأهم على الإفطار"

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد إنها لا تتناول السحور، مشيرة إلى أنها تستيقظ من نومها مبكرا في تمام الساعة الخامسة صباحا، وتقضي اليوم كله في ترتيب البيت ومراعاة مستلزماته.

وأضافت سميرة أحمد، في تصريح لـ"الخليج 365": "أهتم يوميا بشكل خاص بإعداد الشوربة، فبالنسبة لي هي أهم حاجة، فلا بد من وجودها على مائدة الإفطار بأنواعها المختلفة".

وتابعت: "أحرص على إعداد مائدة الإفطار بنفسي، وطبخ المأكولات بطريقتي الخاصة، ولا أحب المأكولات الثقيلة، وأكثر أكله أحبها هي المكرونة الفرن".

وتستكمل: "عندما يحين موعد الإفطار تشاركني المائدة ابنتي الوحيدة جليلة، ونجلس سويا بعد تناوله لمشاهدة جميع المسلسلات الرمضانية في جميع القنوات، فأنا أحرص على متابعة جميع الأعمال الفنية".