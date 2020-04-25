محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد إنها لا تتناول السحور، مشيرة إلى أنها تستيقظ من نومها مبكرا في تمام الساعة الخامسة صباحا، وتقضي اليوم كله في ترتيب البيت ومراعاة مستلزماته.
وأضافت سميرة أحمد، في تصريح لـ"الخليج 365": "أهتم يوميا بشكل خاص بإعداد الشوربة، فبالنسبة لي هي أهم حاجة، فلا بد من وجودها على مائدة الإفطار بأنواعها المختلفة".
وتابعت: "أحرص على إعداد مائدة الإفطار بنفسي، وطبخ المأكولات بطريقتي الخاصة، ولا أحب المأكولات الثقيلة، وأكثر أكله أحبها هي المكرونة الفرن".
وتستكمل: "عندما يحين موعد الإفطار تشاركني المائدة ابنتي الوحيدة جليلة، ونجلس سويا بعد تناوله لمشاهدة جميع المسلسلات الرمضانية في جميع القنوات، فأنا أحرص على متابعة جميع الأعمال الفنية".
كانت هذه تفاصيل خبر سميرة أحمد لـ"الخليج 365": "أحرص على مشاهدة جميع الأعمال الرمضانية والشوربة الأهم على الإفطار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.