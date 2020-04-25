سناء شافع لـ"الخليج 365": "أصر على الصيام برغم رفض الأطباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان سناء شافع إنه يصر على الصيام عرى الرغم من رفض الأطباء، مضيفا: "أعكف طيلة الشهر على أداء الصلاة في مواعيدها وقراءة المصحف والتأمل فى خلق رب العزة".

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365": "ولقد اعتدت من أيام والدي رحمة الله عليه، الذي كان عالما من كبار علماء الأزهر، أن تتجمع العائلة جميعا سواء على السحور أو الإفطار، وعندما كبرت وصارت لديّ عائلة كبيرة أحرص على الشىء ذاته، فأنا كبير عائلتي و منزلى مفتوح للجميع ونتجمع حول مائدة السحور والإفطار، نحو 18 فردا".

وأشار إلى أنه يحرص على تناول 3 تمرات حفاظا على السنة ثم صلاة المغرب وبعدها تناول الطعام، مضيفا: "بسبب معاناتي من أمراض الشيخوخة مثل السكر التزم بالحذر فى تناول المأكولات، فإنه على الرغم من حبي للملوخية وصينية البطاطس، فإننى أحرص على تناول لقمتين بالعدد وقطعة صغيرة من المكرونة بالبشاميل، أيضا يعتبر الخضار السوتيه بالبروكلي والكوسة الذي توضع عليه زبدة خفيفة و شوربة لسان العصفور والسلطة اساسيات على مائدتي في رمضان، والفاكهة مهمه بالنسبة لي وأحبها، وأتناول أيضا الخشاف وقمر الدين ولكن بنسبة قليلة جدا".