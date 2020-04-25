هذه أمنية عامر زيان في عيد ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان اللبناني ​عامر زيان​ يوم أمس الجمعة 24 نيسان بعيد ميلاده، وكشف على حسابه الخاص عن أمنيته الأولى وهي مرور هذه المرحلة الصعبة والعودة مجددا للقاء بعضنا والتواصل فيما بيننا.

وكتب عامر: "أول أمنياتي بعيد ميلادي انو تخلص هالفترة ونرجع نعيش ونشوف بعضنا ونلتقي وتواصل".

وكان عامر قد طرح قبل أيام أغنية "تغيرت كتير"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان دوغو كيلش، توزيع ناصر الأسعد، وتولى إخراج كليب الأغنية إيلي رموز، وستكون الأغنية ضمن ألبوم عامر الجديد، وهي أيضاً شارة مسلسل "​لو ما إلتقينا​"، من بطولة ​يوسف الخال​ سارة أبي كنعان، ويعرض خلال شهر رمضان.

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