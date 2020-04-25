محمد منير "أصفق لـ نادية الجندي ونبيلة عبيد"

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الفنان المصري ​محمد منير​ عن اعجابه بمسلسل "​سكر زيادة​"، الذي يعرض حاليا في الموسم الرمضاني ويشارك فيه الممثلتين المصريتين ​نبيلة عبيد​ و​نادية الجندي​.

وكتب منير داعما عبيد والجندي على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "أصفق لأحبائي نبيلة عبيد ونادية الجندي.. إنهم رائحة الزمن الجميل والطاقة الإيجابية صفقوا لهم معي".

من جهة أخرى، أجل منير طرح ألبومه أو العمل عليه في الوقت الحالي، بعد توقف أغلب الأعمال، وفرض حظر التجول منعا للتجمعات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

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