شاهد إليسا تمارس الرياضة مع كلبها - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يبدو ان الفنانة اللبنانية ​إليسا​ لا زالت تحافظ على رشاقتها ولم تفقد نشاطها لا بالعكس تحاول ان تهتم بصحتها وجسمها ولاثبات ذلك نشرعت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي تمارس التمارين الرياضية اليومية ويظهر في الصورة كلبها الخاص الذي ينام الى جانبها وعلقت إليسا على الصورة كاتبة:"الكلاب ليس لديها سوى المودة و الحب"

وتعد اليسا من الفنانات اللواتي يحبن الحيوانات الاليفة للغاية وانها ليست المرة الاولى التي تعبر فيها عن تعلقها بكلبها الذي اسمته " ستار"

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