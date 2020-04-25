بطل "إبنة السفير" يعلن انتظاره مولوده الأول

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل التركي ​اديب تيبيلي​ الذي يشارك في المسلسل الشهير "​إبنة السفير​" انه وزوجته الممثلة التركية عائشة جانتاتاري ينتظران مولودهما الأول، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره ان مسلسل "ابنة السفير" من بطولة الممثلين التركيين نسليهلن أتاغول وأنجين أكيوريك، ويتحدث عن شاب فقير يعيش في موغلا ويعمل مهندسًا كهربائيًا، وهو رجل بسيط يحب المرح كثيرًا، لكن حياة هذا الشاب سوف تنقلب رأسًا على عقب عندما يقع في حب ابنة السفير، خاصة بعد اختفاء شقيقه فجأة، وكشف أن آخر ظهور له كان داخل السفارة التركية، مما يجعل الأحداث أكثر إثارة للاهتمام وغامضة.

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