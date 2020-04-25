ميرنا وليد - بيروت - بعد عرض الحلقة الاولى من مسلسل "​البرنس​" مع حلول شهر رمضان المبارك، أعلن بطل العمل الممثل المصري ​محمد رمضان​ تصدره في العديد من الدول عبر قوائم الكلمات الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في كل من مصر والسودان وفلسطين والسويد متفوقا حسب البيانات التي ارفقها رمضان بمنشوره على مسلسل الاختيار ومسلسل النهاية ومسلسل الفتوة.

وعلق محمد كاتباً:الحمد للهالبرنسيحتل خريطة العالم من الحلقة الاولى .. الفضل لله أولاً ثم للجمهور الغالي google trends لسه بنسخن

يذكر ان العملمن تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة كل من محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "البرنس" لـ محمد رمضان يتصدر المرتبة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.