ميرنا وليد - بيروت - نفى حارس مرمى المنتخب المصري السابق اللاعب الشهير ​عصام الحضري​ خبر زواجه عرفياً من فنانة مصرية شهيرة وذلك خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الاعلامية إيناس الدغيدي.

و تابع عصام مشيرا الى أنه لم يتزوج طوال حياته إلا مرة واحدة وذلك من زوجته الحالية و ذلك ردا على سؤال شيخ الحارة عن حقيقة ما تردد حول زواجه من فنانة شهيرة كانت تحرص دائماً على حضور جميع مبارياته فسخر عصام وقال : "هو في شخص ممكن يتجوز مرة أخرى ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تزوج عصام الحضري من فنانة عرفياً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.